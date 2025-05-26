«Кливленд» рискует лишиться Тая Джерома и Сэма Меррилла

У «Кавальерс» сложные задачи в межсезонье.

Инсайдер Брайан Уиндхорст описал положение команды в связи с двумя запасными игроками.

«Кавальерс» заходят за второй налоговый порог, а два ценных игрока скамейки – защитники Тай Джером (12,5 + 2,5 подбора + 3,4 передачи + 1,1 перехвата) и Сэм Меррилл (7,2 + 2,2 подбора + 1,5 передачи) – выходят на рынок свободных агентов.

Клуб рискует потерять одного или двоих, возможно, придется обменять кого-то, чтобы переподписать их, хоть генменеджер Коби Олтмен и заявил, что получил зеленый свет на траты ради сохранения состава.

Главный риск заключается не столько в самой платежке, сколько в ограничениях, ограничивающих возможность работы с составом. Глубокий заход в налоговую зону сильно затруднит выход из нее, а это в любом случае потребуется, рано или поздно», – поделился эксперт ESPN.