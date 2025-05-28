«Кливленд» не заинтересован в подписании контракта с Крисом Полом
«Кавальерс» не заинтересованы в Крисе Поле.
У «Кливленда» этим летом может освободиться место запасного разыгрывающего защитника, поскольку Тай Джером выйдет на рынок свободных агентов.
Однако, согласно источнику в лиге, «Кавальерс» не заинтересованы в подписании контракта с опытным разыгрывающим «Сан-Антонио» Крисом Полом, который также станет свободным агентом.
«Кавальерс» надеются сохранить Джерома.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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