«Кливленд» не заинтересован в подписании контракта с Крисом Полом

«Кавальерс» не заинтересованы в Крисе Поле.

У «Кливленда» этим летом может освободиться место запасного разыгрывающего защитника, поскольку Тай Джером выйдет на рынок свободных агентов.

Однако, согласно источнику в лиге, «Кавальерс» не заинтересованы в подписании контракта с опытным разыгрывающим «Сан-Антонио» Крисом Полом, который также станет свободным агентом.

«Кавальерс» надеются сохранить Джерома.