Крис Куинн, Шон Суини, Джордан Отт и Джонни Брайант – основные претенденты на должность главного тренера «Финикса»

Марк Стейн обрисовал круг фаворитов на позицию в «Санз».

По сообщению инсайдера, в число финалистов в борьбе за должность главного тренера в процессе собеседований вышли ассистенты Крис Куинн («Майами »), Шон Суини («Даллас »), и Джордан Отт и Джонни Брайант (оба «Кливленд »).

«Санз» решили попробовать молодого специалиста во главе команды после увольнения Майка Буденхольцера.