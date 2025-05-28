Крис Куинн, Шон Суини, Джордан Отт и Джонни Брайант – основные претенденты на должность главного тренера «Финикса»
Марк Стейн обрисовал круг фаворитов на позицию в «Санз».
По сообщению инсайдера, в число финалистов в борьбе за должность главного тренера в процессе собеседований вышли ассистенты Крис Куинн («Майами»), Шон Суини («Даллас»), и Джордан Отт и Джонни Брайант (оба «Кливленд»).
«Санз» решили попробовать молодого специалиста во главе команды после увольнения Майка Буденхольцера.
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Марка Стейна
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