Коби Олтмен: «Наш потолок определяет Эван Мобли, а не Донован Митчелл. Нам нужно больше от него в плей-офф»

«Кливленд» ставит на Эвана Мобли.

23-летний форвард попал в 1-ю защитную и 2-ю общую сборные НБА этого сезона.

По сообщению обозревателя Криса Федора, клуб видит Мобли лучшим игроком команды в дальнейшем и считает его, а не Донована Митчелла , залогом возможности взять титул.

«Потолок нынешней команды зависит от Эвана . Мы говорили с ним об этом. Нам нужно больше от него в плей-офф. Больше, чем 13 попыток за матч, это новая планка для него. Следующий рывок.

Кенни Эткинсон в межсезонье внедрит новую программу, которой мы очень воодушевлены. Мы рассчитываем на внутренний потенциал роста и видим себя обладателями одного из лучших «больших» в баскетболе», – рассказал генменеджер «Кливленда » Коби Олтмен.

Мобли провел 8 матчей в этом плей-офф, набирая 17,1 очка, 8,1 подбора, 1,1 перехвата и 1 блок-шот в среднем при 58,6% точности с игры, 45,2% из-за дуги и 84% с линии.