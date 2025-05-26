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Коби Олтмен: «Наш потолок определяет Эван Мобли, а не Донован Митчелл. Нам нужно больше от него в плей-офф»

«Кливленд» ставит на Эвана Мобли.

23-летний форвард попал в 1-ю защитную и 2-ю общую сборные НБА этого сезона.

По сообщению обозревателя Криса Федора, клуб видит Мобли лучшим игроком команды в дальнейшем и считает его, а не Донована Митчелла, залогом возможности взять титул.

«Потолок нынешней команды зависит от Эвана. Мы говорили с ним об этом. Нам нужно больше от него в плей-офф. Больше, чем 13 попыток за матч, это новая планка для него. Следующий рывок.

Кенни Эткинсон в межсезонье внедрит новую программу, которой мы очень воодушевлены. Мы рассчитываем на внутренний потенциал роста и видим себя обладателями одного из лучших «больших» в баскетболе», – рассказал генменеджер «Кливленда» Коби Олтмен.

Мобли провел 8 матчей в этом плей-офф, набирая 17,1 очка, 8,1 подбора, 1,1 перехвата и 1 блок-шот в среднем при 58,6% точности с игры, 45,2% из-за дуги и 84% с линии.

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2322 голоса
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Wine and Gold Talk Podcast
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