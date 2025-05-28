Дмитрий Матеранский: «Колоссальный вопрос к Паскуалю по проваленному началу»

Дмитрий Матеранский считает слабое начало «Зенита» ошибкой Хавьера Паскуаля.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 1-ю четверть 1-го матча финала Лиги ВТБ со счетом 13:30 и в итоге уступил ЦСКА на 2 очка (80:82).

«Конечно, камбэк с «-19» – это хорошая работа, но «Зенит » не имел права позволять себе эти «-19», и у меня колоссальный вопрос к Паскуалю.

У «Зенита» в итоге вылезло проваленное начало. Команда с таким уровнем таланта не должна доводить матч до такой концовки», – рассудил ведущий «Взял Мяч».