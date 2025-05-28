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Единая лига ВТБ признала, что аут в концовке 1-го матча «Зенит» – ЦСКА был зафиксирован ошибочно

Единая лига ВТБ признала судейскую ошибку в концовке 1-го матча.

«Единая Лига ВТБ после тщательного анализа концовки первого матча финальной серии «Зенит» – ЦСКА, состоявшегося 27 мая 2025 года, сообщает, что судья совершил ошибку, зафиксировав аут у игрока «Зенита» Винса Хантера за 3,3 секунды до конца матча.

В соответствии с Регламентом Чемпионата Лигой будет рассмотрен вопрос о применении санкций к судье, допустившему ошибку.

Также Лига обращает внимание участников Чемпионата о недопустимости обсуждения темы судейства во время пресс-конференций и иных интервью, а также о запрете публикации материалов, содержащих обсуждение темы судейства на официальных сайтах клубов и в социальных сетях», – говорится в сообщении на официальном сайте лиги.

Стартовый матч финальной серии закончился победой ЦСКА над «Зенитом» со счетом 82:80 (1-0).

После матча официальный Telegram-канал «Зенита» опубликовал видео, где указал на судейскую ошибку в концовке встречи. По информации «Матч ТВ», петербургский клуб подал апелляцию по поводу работы судей в матче.

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Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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