Иван Ухов об участии в 1-м матче финала: «Было переживание за свое тело. Все-таки перенес достаточно серьезную болезнь»

Иван Ухов рассказал, как успел восстановиться к финалу после тяжелой болезни.

- Вы пропустили четвертую игру с УНИКСом, затем провели какое-то время в больнице. Не страшно было выходить на первый матч финальной серии?

– Не скажу, что был страх, но было переживание за свое тело. Все-таки перенес достаточно серьезную болезнь. Так что «переживание» - подходящее слово. Мне есть что терять. Двое детей, любимая жена, родители, друзья.

При это нельзя сказать, что я вышел и сыграл с листа. Попал с корабля на бал. Было немного времени потренироваться, втянуться в командный процесс. Это помогло. Я не сразу задохнулся в свои минуты, но было непросто. В целом рад, что смог помочь команде победить. Сделал все, что смог. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе, а я буду становиться лучше с каждой игрой.

- Тренер не говорил вам, что не стоит рисковать с таким быстрым восстановлением?

– У нас каждый день был диалог о моей готовности. Бывают ситуации, когда ты не готов на 100 процентов и выходом на паркет в официальном матче можешь только усугубить ситуацию. Навредить себе. Тут у меня было чувство, что все хорошо, хотя тренер до последнего сомневался. Поэтому вдвойне рад, что удалось принести пользу команде, а не навредить. Верю, что и Андреас мной доволен, – рассказал защитник ЦСКА .

Ухов пропустил из-за болезни 4-й матч полуфинальной серии против УНИКСа (4-0), проведя некоторое время в больнице, однако успел восстановиться к стартовому матчу финальной серии с «Зенитом » (1-0).