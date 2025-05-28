  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Иван Ухов об участии в 1-м матче финала: «Было переживание за свое тело. Все-таки перенес достаточно серьезную болезнь»
2

Иван Ухов об участии в 1-м матче финала: «Было переживание за свое тело. Все-таки перенес достаточно серьезную болезнь»

Иван Ухов рассказал, как успел восстановиться к финалу после тяжелой болезни.

- Вы пропустили четвертую игру с УНИКСом, затем провели какое-то время в больнице. Не страшно было выходить на первый матч финальной серии?

– Не скажу, что был страх, но было переживание за свое тело. Все-таки перенес достаточно серьезную болезнь. Так что «переживание» - подходящее слово. Мне есть что терять. Двое детей, любимая жена, родители, друзья.

При это нельзя сказать, что я вышел и сыграл с листа. Попал с корабля на бал. Было немного времени потренироваться, втянуться в командный процесс. Это помогло. Я не сразу задохнулся в свои минуты, но было непросто. В целом рад, что смог помочь команде победить. Сделал все, что смог. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе, а я буду становиться лучше с каждой игрой.

- Тренер не говорил вам, что не стоит рисковать с таким быстрым восстановлением?

– У нас каждый день был диалог о моей готовности. Бывают ситуации, когда ты не готов на 100 процентов и выходом на паркет в официальном матче можешь только усугубить ситуацию. Навредить себе. Тут у меня было чувство, что все хорошо, хотя тренер до последнего сомневался. Поэтому вдвойне рад, что удалось принести пользу команде, а не навредить. Верю, что и Андреас мной доволен, – рассказал защитник ЦСКА.

Ухов пропустил из-за болезни 4-й матч полуфинальной серии против УНИКСа (4-0), проведя некоторое время в больнице, однако успел восстановиться к стартовому матчу финальной серии с «Зенитом» (1-0).

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1161 голос
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoЗенит
logoЕдиная лига ВТБ
Иван Ухов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ признала, что аут в концовке 1-го матча «Зенит» – ЦСКА был зафиксирован ошибочно
15вчера, 14:41
«Зенит» подал протест по поводу судейства в 1-м матче финальной серии против ЦСКА
16вчера, 14:26Видео
Дмитрий Матеранский: «Колоссальный вопрос к Паскуалю по проваленному началу»
3вчера, 12:00
Сергей Тараканов: «Если Бэйкон захочет, обыграет лучших защитников НБА»
7вчера, 11:08
Главные новости
НБА. Восточной конференции. «Нью-Йорк» примет «Индиану» в 5-м матче серии
112 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Буду удивлен, если «Миннесота» сохранит Джулиуса Рэндла, Наза Рида и Никила Александер-Уокера»
20 минут назад
«Оклахома» – вторая среди самых молодых финалистов за последние 70 лет
35 минут назад
Эксперт Майк Гринберг: «Джейлен Брансон в одиночку вытащил очень посредственную команду в финал Восточной конференции»
259 минут назад
Шэй Гилджес-Александер – первый MVP, прошедший в финальную серию, с 2016 года
1сегодня, 15:17
Финальная серия плей-офф НБА начнется 5 июня
сегодня, 14:53Фото
Джей Уильямс: «Объединение с Кевином Дюрэнтом значительно повысило бы баскетбольный IQ Энтони Эдвардса»
4сегодня, 14:45
Демар Дерозан о Леброне Джеймсе: «Стандарт, которому он соответствует в 40 лет, просто невероятен»
4сегодня, 14:00
Джефф Тиг: «Шэй Гилджес-Александер спас НБА»
10сегодня, 13:42
«Хапоэль Тель-Авив» может присоединиться к Единой лиге ВТБ (Israel Hayom)
14сегодня, 13:30
Ко всем новостям
Последние новости
Найджел Уильямс-Госс: «Усугубил травму в «Финале четырех». На восстановление нужно три недели»
47 минут назад
Хавьер Паскуаль: «Очень важно выиграть второй матч – нередко именно он становится решающим»
сегодня, 14:24
Ксавьер Мун: «Надеюсь, через полгода смогу вернуться на площадку без ограничений»
1сегодня, 14:22
Найджел Уильямс-Госс выбыл до конца сезона из-за травмы
сегодня, 13:13
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» примет «Партизан», «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью»
4сегодня, 12:02
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Элан Шалон» примет «Виллербан», «Дижон» – «Париж»
сегодня, 12:02
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Тофаш» примет «Бахчешехир», «Фенербахче» – «Тюрк Телеком»
2сегодня, 12:02
Джордан Отт из «Кливленда» присоединится к тренерскому штабу Луки Банки в сборной Латвии
сегодня, 11:53
Алекс Хэмилтон покинул «Пари НН» по истечении контракта
сегодня, 11:06Фото
ACB. «Жирона» примет «Форсу Льейду»
сегодня, 10:46