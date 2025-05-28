«Зенит» подал протест по поводу судейства в 1-м матче финальной серии против ЦСКА
«Зенит» подал апелляцию по поводу работы судей в 1-м матче финальной серии.
Во вторник в Санкт-Петербурге состоялся стартовый матч финальной серии Единой лиги ВТБ между местным «Зенитом» и московским ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счетом 82:80.
После матча официальный Telegram-канал «Зенита» опубликовал видео, где показано, что судья совершил ошибку, зафиксировав аут у Винса Хантера за 3,3 секунды до конца.
Второй матч серии пройдет в Санкт Петербурге 29 мая.
Ранее «Зенит» подавал протест по поводу судейства в 4-м матче полуфинальной серии против «Локомотива‑Кубань» (4-3).
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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