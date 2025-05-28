Сергей Тараканов: «Если Бэйкон захочет, обыграет лучших защитников НБА»
Сергей Тараканов впечатлился игрой Дуэйна Бэйкона.
Форвард «Зенита» стал самым результативным в 1-й игре финала Лиги ВТБ (28 очков), но не смог принести своей команде победу над ЦСКА (80:82).
«Астапкович готовился конкретно к Бэйкону – было понятно, что он его держит. Он в большей степени справлялся с Бэйконом, но Бэйкон как та кошка, которая гуляет сама по себе.
Если он захочет, то обыграет любого, лучших защитников НБА.
[В первой половине] от него не было такой возможности, и это у него не получалось, а во второй половине получалось. Какие претензии можно предъявить игрокам, которые его опекали?» – рассудил знаменитый баскетболист в эфире «Взял Мяч».
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1158 голосов
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Взял Мяч»
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