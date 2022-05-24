Патрик Беверли: «Гилджес-Александер отказался пожать мне руку, потому что на мне была майка Эдвардса»
Патрик Беверли рассказал, как Шэй Гилджес-Александер не пожал ему руку.
«Я расскажу вам, насколько крут Шэй. Я подошел к Шэю после игры, чтобы пожать ему руку, и он сказал: «Скажу честно, я не могу сейчас пожать тебе руку».
Я удивился, какого черта. И он сказал: «На тебе майка этого ублюдка». На мне была майка Энтони Эдвардса. Вот каким должен был подход. Даже не подходи ко мне в этой майке. Я уважаю это. Это круто», – рассказал бывший игрок «Миннесоты».
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1160 голосов
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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