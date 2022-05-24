Патрик Беверли рассказал, как Шэй Гилджес-Александер не пожал ему руку.

«Я расскажу вам, насколько крут Шэй. Я подошел к Шэю после игры, чтобы пожать ему руку, и он сказал: «Скажу честно, я не могу сейчас пожать тебе руку».

Я удивился, какого черта. И он сказал: «На тебе майка этого ублюдка». На мне была майка Энтони Эдвардса . Вот каким должен был подход. Даже не подходи ко мне в этой майке. Я уважаю это. Это круто», – рассказал бывший игрок «Миннесоты».