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Патрик Беверли: «Гилджес-Александер отказался пожать мне руку, потому что на мне была майка Эдвардса»

Патрик Беверли рассказал, как Шэй Гилджес-Александер не пожал ему руку.

«Я расскажу вам, насколько крут Шэй. Я подошел к Шэю после игры, чтобы пожать ему руку, и он сказал: «Скажу честно, я не могу сейчас пожать тебе руку».

Я удивился, какого черта. И он сказал: «На тебе майка этого ублюдка». На мне была майка Энтони Эдвардса. Вот каким должен был подход. Даже не подходи ко мне в этой майке. Я уважаю это. Это круто», – рассказал бывший игрок «Миннесоты».

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МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
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