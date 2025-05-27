Болельщик – Шэю Гилджес-Александеру: «Сколько вы платите судьям?»
Болельщику «Миннесоты» не удалось спровоцировать Шэя Гилджес-Александера.
Когда защитник «Оклахомы» раздавал автографы, болельщик несколько раз выкрикнул фразу «Сколько вы платите судьям?»
Гилджес-Александер никак не отреагировал.
«Оклахома» выигрывает у «Миннесоты» в финальной серии Западной конференции со счетом 3-1.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1143 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Overtime в соцсети X
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