Болельщик – Шэю Гилджес-Александеру: «Сколько вы платите судьям?»

Болельщику «Миннесоты» не удалось спровоцировать Шэя Гилджес-Александера.

Когда защитник «Оклахомы» раздавал автографы, болельщик несколько раз выкрикнул фразу «Сколько вы платите судьям?»

Гилджес-Александер никак не отреагировал.

«Оклахома» выигрывает у «Миннесоты» в финальной серии Западной конференции со счетом 3-1.