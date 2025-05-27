Топ-5 драфта Тре Джонсон хочет научиться зарабатывать фолы, как Шэй Гилджес-Александер
Молодой защитник считает такое умение очень полезным.
– Если бы ты мог «загрузить» себе в голову движение или финт любого игрока, действующего или бывшего, что бы ты выбрал?
– Я бы даже не назвал это конкретным движением или приемом. Просто то, как Шэй умудряется зарабатывать фолы, как бы это ни называлось. 8 штрафных за игру – это 8 легких очков.
В своем дебютном сезоне в NCAA защитник в среднем набирал 19,9 очка, исполняя 4,2 штрафных за игру.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2333 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Кевина О′Коннора
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости