Топ-5 драфта Тре Джонсон хочет научиться зарабатывать фолы, как Шэй Гилджес-Александер

Молодой защитник считает такое умение очень полезным.

– Если бы ты мог «загрузить» себе в голову движение или финт любого игрока, действующего или бывшего, что бы ты выбрал?

– Я бы даже не назвал это конкретным движением или приемом. Просто то, как Шэй умудряется зарабатывать фолы, как бы это ни называлось. 8 штрафных за игру – это 8 легких очков.

В своем дебютном сезоне в NCAA защитник в среднем набирал 19,9 очка, исполняя 4,2 штрафных за игру.