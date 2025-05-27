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Игорь Знаменский: «Ставлю пару Эдвардса и Рэндла выше, чем пару Шэй – Джей-Даб»

Комментатор «Взял Мяч» сравнил лидеров финалистов Западной конференции НБА.

Комментатор «Взял Мяч» Игорь Знаменский сравнил лидеров финалистов Западной конференции НБА – «Миннесоты» и «Оклахомы».

«Я по этому плей-офф Энтони Эдвардса и Джулиуса Рэндла парой поставлю выше, чем пару Шэй Гилджес-Александер и Джей-Даб. Я в них больше уверен, что они независимо от обстоятельств в вакууме затащат.

Я очень требователен к игрокам очень высокого таланта. Энтони Эдвардс, безусловно, один из самых одаренных чуваков последних 20 лет. Он просто не самый ответственный, и это меня очень бесит, – сказал Знаменский.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1146 голосов
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Взял мяч»
logoОклахома-Сити
logoМиннесота
logoШэй Гилджес-Александер
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