Игорь Знаменский: «Ставлю пару Эдвардса и Рэндла выше, чем пару Шэй – Джей-Даб»

Комментатор «Взял Мяч» сравнил лидеров финалистов Западной конференции НБА.

Комментатор «Взял Мяч» Игорь Знаменский сравнил лидеров финалистов Западной конференции НБА – «Миннесоты» и «Оклахомы».

«Я по этому плей-офф Энтони Эдвардса и Джулиуса Рэндла парой поставлю выше, чем пару Шэй Гилджес-Александер и Джей-Даб. Я в них больше уверен, что они независимо от обстоятельств в вакууме затащат.

Я очень требователен к игрокам очень высокого таланта. Энтони Эдвардс, безусловно, один из самых одаренных чуваков последних 20 лет. Он просто не самый ответственный, и это меня очень бесит, – сказал Знаменский.