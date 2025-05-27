Игорь Знаменский: «Ставлю пару Эдвардса и Рэндла выше, чем пару Шэй – Джей-Даб»
Комментатор «Взял Мяч» сравнил лидеров финалистов Западной конференции НБА.
Комментатор «Взял Мяч» Игорь Знаменский сравнил лидеров финалистов Западной конференции НБА – «Миннесоты» и «Оклахомы».
«Я по этому плей-офф Энтони Эдвардса и Джулиуса Рэндла парой поставлю выше, чем пару Шэй Гилджес-Александер и Джей-Даб. Я в них больше уверен, что они независимо от обстоятельств в вакууме затащат.
Я очень требователен к игрокам очень высокого таланта. Энтони Эдвардс, безусловно, один из самых одаренных чуваков последних 20 лет. Он просто не самый ответственный, и это меня очень бесит, – сказал Знаменский.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1146 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: VK-страница «Взял мяч»
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