«Только если я выиграю». Никил Александер-Уокер не хочет обсуждать серию с Шэем Гилджес-Александером
Александер-Уокер признался, что не хочет обсуждать серию с Гилджес-Александером.
Репортер: «Планируете ли вы обсудить с Шэем, каково это было – играть друг против друга, когда закончится эта серия?»
Никил Александер-Уокер: «Если честно, то только если я выиграю».
Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Никил Александер-Уокер («Миннесота») – двоюродные братья. «Тандер» ведет в финальной серии Западной конференции со счетом 3-1.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Си Джей Фоглера в соцсети X
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