«Только если я выиграю». Никил Александер-Уокер не хочет обсуждать серию с Шэем Гилджес-Александером

Александер-Уокер признался, что не хочет обсуждать серию с Гилджес-Александером.

Репортер: «Планируете ли вы обсудить с Шэем, каково это было – играть друг против друга, когда закончится эта серия?»

Никил Александер-Уокер : «Если честно, то только если я выиграю».

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома») и Никил Александер-Уокер («Миннесота ») – двоюродные братья. «Тандер» ведет в финальной серии Западной конференции со счетом 3-1.