Никил Александер-Уокер о том, как Чарльз Баркли высмеял его имя: «Немного неуважительно»

Александер-Уокер признался, что его оскорбила шутка Чарльза Баркли о его имени.

«Честно говоря, сначала я почувствовал себя немного оскорбленным.

Это было немного неуважительно, потому что я горжусь тем, кто я есть, и мое имя – это часть моей личности. Оно было дано мне людьми, которые мне очень дороги, и это много значит для меня», – сказал защитник «Миннесоты».

Ранее ведущий Чарльз Баркли в эфире TNT посмеялся над именем игрока: «Никил – это не имя. Его назвали в честь монеты. Они просто неправильно написали».