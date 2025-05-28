Никил Александер-Уокер о том, как Чарльз Баркли высмеял его имя: «Немного неуважительно»
Александер-Уокер признался, что его оскорбила шутка Чарльза Баркли о его имени.
«Честно говоря, сначала я почувствовал себя немного оскорбленным.
Это было немного неуважительно, потому что я горжусь тем, кто я есть, и мое имя – это часть моей личности. Оно было дано мне людьми, которые мне очень дороги, и это много значит для меня», – сказал защитник «Миннесоты».
Ранее ведущий Чарльз Баркли в эфире TNT посмеялся над именем игрока: «Никил – это не имя. Его назвали в честь монеты. Они просто неправильно написали».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ScoopB.com
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