Джулиус Рэндл о своей игре во 2-м матче с «Тандер»: «Просто стоял и смотрел»

Джулиус Рэндл раскритиковал свое выступление.

Форвард набрал всего 6 очков, реализовав 2 из 11 с игры. «Миннесота» уступает 0-2 в серии после двух гостевых матчей.

«Мы понимаем, что у них за защита. Они наваливаются толпой. Мне надо постоянно двигаться, быть полезным, ставить заслоны. Я же во многих эпизодах просто стоял и смотрел.

Но я разберусь, что делать. Не беспокоюсь об этом», – заключил Рэндл.

«Не собираюсь заострять на этом внимание. Знаю Джулиуса. Он вернется к работе. Его соревновательный дух заставит его включиться на полную катушку в следующей игре», – прокомментировал ситуацию защитник Никил Александер-Уокер.