Джулиус Рэндл о своей игре во 2-м матче с «Тандер»: «Просто стоял и смотрел»
Джулиус Рэндл раскритиковал свое выступление.
Форвард набрал всего 6 очков, реализовав 2 из 11 с игры. «Миннесота» уступает 0-2 в серии после двух гостевых матчей.
«Мы понимаем, что у них за защита. Они наваливаются толпой. Мне надо постоянно двигаться, быть полезным, ставить заслоны. Я же во многих эпизодах просто стоял и смотрел.
Но я разберусь, что делать. Не беспокоюсь об этом», – заключил Рэндл.
«Не собираюсь заострять на этом внимание. Знаю Джулиуса. Он вернется к работе. Его соревновательный дух заставит его включиться на полную катушку в следующей игре», – прокомментировал ситуацию защитник Никил Александер-Уокер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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