Бобби Маркс: «Никил Александер-Уокер станет одним из самых востребованных свободных агентов»

Услуги защитника «Вулвс» будут востребованы.

По словам Бобби Маркса из ESPN, на Александер-Уокера «будет высокий спрос» на рынке свободных агентов, поскольку из-за нехватки качественных защитников он станет одним из лучших доступных игроков на своей позиции.

Также Маркс считает, что предложение, которое «Миннесота » сможет сделать игроку, будет перебито.

В текущем плей-офф Александер-Уокер набирает в среднем 8,9 очка, 1,8 подбора и 2,3 передачи за 20,6 минуты на площадке.