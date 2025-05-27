Бобби Маркс: «Никил Александер-Уокер станет одним из самых востребованных свободных агентов»
Услуги защитника «Вулвс» будут востребованы.
По словам Бобби Маркса из ESPN, на Александер-Уокера «будет высокий спрос» на рынке свободных агентов, поскольку из-за нехватки качественных защитников он станет одним из лучших доступных игроков на своей позиции.
Также Маркс считает, что предложение, которое «Миннесота» сможет сделать игроку, будет перебито.
В текущем плей-офф Александер-Уокер набирает в среднем 8,9 очка, 1,8 подбора и 2,3 передачи за 20,6 минуты на площадке.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2327 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница Бобби Маркса в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости