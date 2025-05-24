Дрэймонд Грин не согласился с Керром по поводу Куминги: «Нельзя утверждать, что что-то не работает, если мы этого не видели»

Дрэймонд Грин не согласился с заявлением Стива Керра о Джонатане Куминге.

Главный тренер «Голден Стэйт» Стива Керр заявил, что «Уорриорз» не смогут победить, если Куминга будет играть 38 минут за матч.

«Согласен ли я с этим утверждением? Не уверен, что я согласен, потому что мы просто этого не видели.

Нельзя утверждать, что что-то не работает, если у нас не было возможности увидеть это. Но Стив Керр доказал как тренер, что он примет решение, которое сочтет лучшим, независимо от того, что за этим последует», – сказал форвард «Голден Стэйт».