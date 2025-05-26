Стив Керр: «Миннесота» определенно сломила нас, разрушила нашу защиту»

Главный тренер «Уорриорс» рассказал о ходе серии с «Вулвс».

«Мы думали, что сможем продлить серию. Третий матч был ключевым. Если бы мы его выиграли (мы вели шесть очков в середине четвертой четверти), то, возможно, мы бы нашли способ. Стеф, скорее всего, вернулся бы к шестому матчу, и у нас был бы реальный шанс. Но обыграть «Миннесоту» четыре раза без Стефа было крайне маловероятно.

Они определенно сломили нас. В четвертой и пятой играх они разрушили нашу защиту и явно были лучшей командой, поэтому они и прошли дальше», – заключил Керр .

3-я игра серии была самой близкой для «Уориорс» без Стефена Карри: за 2 минуты до конца «воины» уступали 4 очка, но «Тимбервулвс» смогли устоять и победили – 102:97.

В 4-м и 5-м матчах «Миннесота » реализовала 88 из 157 бросков с игры (56%) и выиграла серию со счетом 4-1.