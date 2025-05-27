Дрэймонд Грин: «Играть «пятерку» – это слишком. Люди не понимают, каких усилий требует роль фундамента, связуещего в обороне»

Мнение форварда «Уорриорс» совпало с мнением главного тренера.

Ранее Стив Керр заявил, что «не хочет начинать сезон с Дрэймондом в роли центрового».

«Играть «пятерку» – это слишком. Я всегда готов на это, вы же знаете, но это тяжелая битва каждый вечер. Парни тяжелее меня на 20-35 килограмм, выше на 10-15 сантиметров. В первой половине я еще в порядке, потому что у меня свежие ноги. Но во второй, после всей борьбы… Думаю, люди не понимают, каких усилий требует роль фундамента, связуещего в обороне. Каждый розыгрыш я должен быть наготове, чтобы потушить пожар. Я готов к такому, когда команде это понадобится. Но я согласен со Стивом: у нас может быть другой стартовый центровой, а если понадобится вернуться к этому варианту, то окей. Но это серьезная нагрузка», – сказал Грин.

Номинальный форвард Дрэймонд Грин (35 лет, 198 см, 104 кг) выступал в качестве стартовой «пятерки» «Голден Стэйт » в последней трети сезона, включая плей-офф.

В 12 матчах серий на вылет Грин набирал в среднем 9,1 очка, 5,5 подбора, 3,8 передачи, 1,4 перехвата и 0,9 блок-шота.