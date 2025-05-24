Стив Керр: «Джимми – хороший защитник, но он не Деннис Родман»
Главный тренер «Уорриорс» похвалил форварда, но с оговоркой.
«Джимми – хороший защитник, но он не Деннис Родман. На мой взгляд, мы стали хороши в обороне во многом потому, что Джимми контролировал игру в атаке. Он не теряет мяч, зарабатывает фолы, а это значит, что мы постоянно можем спокойно выстраивать защиту на своей половине», – сказал Керр.
До прихода форварда в команду «Уорриорс» занимали 10-ю строчку по защитному рейтингу (112,2) и 18-ю по атакующему (111,8).
После обмена Батлера – 1-е место по рейтингу защиты (109) и 9-е по рейтингу атаки (118,2).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: шоу Тома Толберта
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