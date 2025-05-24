Стив Керр: «Джимми – хороший защитник, но он не Деннис Родман»

Главный тренер «Уорриорс» похвалил форварда, но с оговоркой.

«Джимми – хороший защитник, но он не Деннис Родман . На мой взгляд, мы стали хороши в обороне во многом потому, что Джимми контролировал игру в атаке. Он не теряет мяч, зарабатывает фолы, а это значит, что мы постоянно можем спокойно выстраивать защиту на своей половине», – сказал Керр .

До прихода форварда в команду «Уорриорс» занимали 10-ю строчку по защитному рейтингу (112,2) и 18-ю по атакующему (111,8).

После обмена Батлера – 1-е место по рейтингу защиты (109) и 9-е по рейтингу атаки (118,2).