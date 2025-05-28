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Лоренцо Браун может покинуть «Панатинаикос», у защитника есть предложение из «Црвены Звезды»

Место Лоренцо Брауна в «Пао» под вопросом.

Его заменой, скорее всего, будет Ти Джей Шортс из «Парижа», который должен присоединиться к греческому клубу в межсезонье.

По сообщению SDNA, основным претендентом на услуги Брауна является сербская «Црвена Звезда».

Защитник провел невыразительный сезон, набирая 9,1 очка, 4,6 передачи, 2,1 подбора и 1,5 перехвата за 21,3 минуты в среднем в Евролиге.

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Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Encestando
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logoЦрвена Звезда
Ти Джей Шортс
возможные переходы
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