Лоренцо Браун может покинуть «Панатинаикос», у защитника есть предложение из «Црвены Звезды»
Место Лоренцо Брауна в «Пао» под вопросом.
Его заменой, скорее всего, будет Ти Джей Шортс из «Парижа», который должен присоединиться к греческому клубу в межсезонье.
По сообщению SDNA, основным претендентом на услуги Брауна является сербская «Црвена Звезда».
Защитник провел невыразительный сезон, набирая 9,1 очка, 4,6 передачи, 2,1 подбора и 1,5 перехвата за 21,3 минуты в среднем в Евролиге.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Encestando
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