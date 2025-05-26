Ти Джей Шортс будет получать 2,5 млн евро в «Панатинаикосе»

Появились детали будущего контракта защитника с «Пао».

Ти Джей Шортс (27 лет, 175 см) перейдет в это межсезонье из «Парижа» в «Панатинаикос ». По информации Sport24, он будет получать 2,5 млн евро в год.

Остается лишь неизвестным, будет ли соглашение двухлетним или трехлетним.

В этом сезоне Шортс лидировал в Евролиге по созданным для команды очкам – 36,8 за матч в среднем. Это выше, чем у его будущего одноклубника Кендрика Нанна (29,9 очка в среднем).

В первом сезоне «Парижа » в Евролиге Шортс набирал в среднем 19 очков при 52% с игры и 36% из-за дуги, 7,3 передачи и 2,6 подбора.