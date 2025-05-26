Ти Джей Шортс будет получать 2,5 млн евро в «Панатинаикосе»
Появились детали будущего контракта защитника с «Пао».
Ти Джей Шортс (27 лет, 175 см) перейдет в это межсезонье из «Парижа» в «Панатинаикос». По информации Sport24, он будет получать 2,5 млн евро в год.
Остается лишь неизвестным, будет ли соглашение двухлетним или трехлетним.
В этом сезоне Шортс лидировал в Евролиге по созданным для команды очкам – 36,8 за матч в среднем. Это выше, чем у его будущего одноклубника Кендрика Нанна (29,9 очка в среднем).
В первом сезоне «Парижа» в Евролиге Шортс набирал в среднем 19 очков при 52% с игры и 36% из-за дуги, 7,3 передачи и 2,6 подбора.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?813 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: sport24.gr
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости