«Фенербахче» и «Панатинаикос» интересуются Йонасом Валанчюнасом

Йонас Валанчюнас рассматривает варианты возвращения в Европу.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, 33-летним литовским центровым «Сакраменто » всерьез интересуются чемпионы Евролиги последних двух лет – «Фенербахче » и «Панатинаикос ».

Валанчюнас побывал на «Финале четырех» турнира в Абу-Даби, где поздравил с победой своего соотечественника – главного тренера турецкого клуба Шарунаса Ясикявичюса – и не исключил скорого перехода в Евролигу в беседе с журналистами.

У центрового остался последний гарантированный год в «Кингз» с контрактом в 10 миллионов долларов.