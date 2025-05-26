«Фенербахче» и «Панатинаикос» интересуются Йонасом Валанчюнасом
Йонас Валанчюнас рассматривает варианты возвращения в Европу.
По сообщению инсайдера Маттео Андреани, 33-летним литовским центровым «Сакраменто» всерьез интересуются чемпионы Евролиги последних двух лет – «Фенербахче» и «Панатинаикос».
Валанчюнас побывал на «Финале четырех» турнира в Абу-Даби, где поздравил с победой своего соотечественника – главного тренера турецкого клуба Шарунаса Ясикявичюса – и не исключил скорого перехода в Евролигу в беседе с журналистами.
У центрового остался последний гарантированный год в «Кингз» с контрактом в 10 миллионов долларов.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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