Лоренцо Браун: «До конца не понимал своей роли в команде»

Защитник «Панатинаикоса» пожаловался на роль в команде.

Контракт Брауна рассчитан еще на два сезона. При этом «Панатинаикос» подписал соглашение с еще одним разыгрывающим Ти Джей Шортсом.

В первом сезоне за «Панатинаикос» Браун в среднем набирал 6,3 очка (53,4% двухочковых и 33,3% трехочковых), 2,0 подбора, 2,7 передачи за менее 15 минут.

«Честно говоря, я сам не знаю, что дальше. Но я просто хочу делать то, что делал весь сезон – быть готовым и сражаться за своих парней. Да, было непросто: то играешь мало, то вообще выпадаешь из ротации – ритм найти сложно. Но ребята меня поддерживали весь год. Сейчас для меня главное – баскетбол и то, чтобы они могли на меня рассчитывать.

Я пришел сюда не для того, чтобы быть «тем самым парнем» или перетягивать внимание. Я хотел помогать. Но ситуация была... непонятной. Я до конца не понимал своей роли и пытался разобраться по ходу сезона. Сегодня – пять минут, завтра – три. Было сложно сориентироваться.

Я оставался после тренировок, работал как обычно. Все, что я мог – быть готовым и не опускать голову.

Я просто хочу играть. Думаю, я сто раз доказал, что могу играть в этой лиге. Мне бы просто играть, закончить сезон достойно. В августе мне 35, но я еще могу дать огня – и данки, и «мельницы», да что угодно. Просто хочу соревноваться. В этом году я будто выпал из обоймы. Это было странно. Но ребята бились за меня, это братство важнее всего», – сказал Браун.