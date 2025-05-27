Хавьер Паскуаль о 1-м матче против ЦСКА: «Нам просто не повезло в концовке»
Хавьер Паскуаль заявил, что «Зениту» не повезло в концовке 1-го матча финала.
«Поздравляю ЦСКА с этой победой. Мы плохо начали игру. Первые 13-15 минут играли очень слабо, но затем нашли способ вернуться, действовать от атаки к атаке и даже повести в счете на 5 очков в концовке матча.
Однако в финале встречи ЦСКА реализовывал все штрафные броски. На последней минуте было много моментов, которые оказались решающими для исхода игры. Нам просто не повезло в концовке», – сказал главный тренер «Зенита».
Московский ЦСКА в гостях обыграл санкт-петербургский «Зенит» в первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 82:80
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1152 голоса
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости