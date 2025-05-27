Сергей Семак о 1-м матче «Зенит» – ЦСКА: «Прекрасная игра. Немножко не повезло в завершении»
Сергей Семак доволен игрой «Зенита» в 1-м матче финала против ЦСКА (80:82).
– Прекрасная игра, очень интересная. Начали не очень успешно, но третью и четвертую четверти прекрасно провели. Немножко не повезло в завершении, а так хороший баскетбол.
- Какие надежды связывание с последующими матчами серии?
– Это только первый матч. Вся борьба впереди.
- Верите, что «Зенит» победит в итоге?
– Может, конечно. Обе команды хороши, - сказал главный тренер футбольного «Зенита».
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1149 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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