Сергей Семак о 1-м матче «Зенит» – ЦСКА: «Прекрасная игра. Немножко не повезло в завершении»

Сергей Семак доволен игрой «Зенита» в 1-м матче финала против ЦСКА (80:82).

– Прекрасная игра, очень интересная. Начали не очень успешно, но третью и четвертую четверти прекрасно провели. Немножко не повезло в завершении, а так хороший баскетбол.

- Какие надежды связывание с последующими матчами серии?

– Это только первый матч. Вся борьба впереди.

- Верите, что «Зенит» победит в итоге?

– Может, конечно. Обе команды хороши, - сказал главный тренер футбольного «Зенита ».