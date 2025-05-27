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Андреас Пистиолис: «Прекрасно понимаем, что сейчас счет лишь 1-0, серия будет долгой»

Андреас Пистиолис рассказал о 1-м матче финальной серии против «Зенита» (82:80).

«Сегодня приехали на игру голодными до баскетбола. Пауза была достаточно длинная, и это отразилось на 1-й четверти, мы действительно здорово играли.

После этого допустили много психологических ошибок. Соперник делал то, что нужно нам, тем не менее, потеряли ритм в нападении, играли несобранно, из-за этого «Зенит» смог вернуться.

Соперник показал свои лучшие качества, отыграв 20 очков и захватив лидерство. Мы тоже показали свои лучшие качества – за счет того, что справились с этой ситуацией и взяли победу.

Мы опытная команда и прекрасно понимаем, что сейчас счет лишь 1-0, серия будет долгой, будем готовиться к следующему матчу.

У нас было много тактических планов на эту игру. Когда «Зенит» повел, поняли, что что-то не работает, и стали менять подход. Наши игроки показали отличную концентрацию и собранность, здорово сыграли в защите и в нападении, это привело к победе», – рассказал главный тренер ЦСКА.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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