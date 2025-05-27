Роман Ротенберг посетил матч «Зенита» и ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ
Роман Ротенберг посетил матч финала Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА.
Сегодня, 27 мая, проходит первый матч финальной серии. Московский ЦСКА, действующий чемпион, на выезде встречается с победителем регулярного чемпионата – «Зенитом» из Санкт-Петербурга.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг присутствует на игре.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Матч! Данк»
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