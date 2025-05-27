Роман Ротенберг посетил матч «Зенита» и ЦСКА в финале Единой лиги ВТБ

Роман Ротенберг посетил матч финала Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и ЦСКА.

Сегодня, 27 мая, проходит первый матч финальной серии. Московский ЦСКА, действующий чемпион, на выезде встречается с победителем регулярного чемпионата – «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг присутствует на игре.