12

Болельщик «Индианы» нанес ножевые ранения двум болельщикам «Нью-Йорка» во время 2-го матча

Между болельщиками «Индианы» и «Нью-Йорка» произошла драка в баре.

Жителю Кармела, штат Индиана, Джарретту Фанке предъявлены обвинения после того, как он нанес ножевые ранения двум болельщикам «Никс» в пивном баре во время второго матча финала Восточной конференции НБА.

Сотрудники полицейского управления Кармела были вызваны в бар вечером 23 мая в связи с сообщением о драке. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили двух человек с ранениями. У одного из них была ножевая рана в спину, у другого – рваная рана в голени.

По словам пострадавших, Фанке подошел к ним в баре и сбил кепку «Никс» с одного из них на землю. Затем они вышли на улицу, где словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Фанке ударил ножом обоих соперников.

Фанке рассказал полиции, что болельщики «Никс» устроили перепалку, а один из них повалил его на землю и начал бить по лицу, после чего Фанке достал складной нож в целях самообороны.

По словам свидетелей, именно Фанке был «главным агрессором в этом инциденте».

«Индиана» выигрывает у «Нью-Йорка» в финальной серии Восточной конференции со счетом 2-1.

Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1146 голосов
ХарденДжеймс Харден
ТейтумДжейсон Тейтум
ГринДжейлен Грин
РивзОстин Ривз
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: FOX59
logoНью-Йорк
logoИндиана
logoНБА плей-офф
logoНБА
происшествия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Финал Восточной конференции. 32+15+12 от Халибертона помогли «Индиане» взять верх над «Нью-Йорком» в 4-м матче серии
128вчера, 06:16
Решение об участии Аарона Несмита в 4-м матче с «Никс» будет принято перед игрой
26 мая, 19:15
Маркус Моррис о финалах конференций НБА: «Может произойти все, что угодно. Ни одна из оставшихся команд не является великой»
926 мая, 15:17
Стивен Эй Смит: «Отдаю должное Тому Тибодо, который не стал соответствовать нашим представлениям о нем»
526 мая, 14:46
Главные новости
Брайан Уиндхорст: «Буду удивлен, если «Миннесота» сохранит Джулиуса Рэндла, Наза Рида и Никила Александер-Уокера»
10 минут назад
«Оклахома» – вторая среди самых молодых финалистов за последние 70 лет
25 минут назад
Эксперт Майк Гринберг: «Джейлен Брансон в одиночку вытащил очень посредственную команду в финал Восточной конференции»
249 минут назад
Шэй Гилджес-Александер – первый MVP, прошедший в финальную серию, с 2016 года
59 минут назад
Финальная серия плей-офф НБА начнется 5 июня
сегодня, 14:53Фото
Джей Уильямс: «Объединение с Кевином Дюрэнтом значительно повысило бы баскетбольный IQ Энтони Эдвардса»
4сегодня, 14:45
Демар Дерозан о Леброне Джеймсе: «Стандарт, которому он соответствует в 40 лет, просто невероятен»
4сегодня, 14:00
Джефф Тиг: «Шэй Гилджес-Александер спас НБА»
10сегодня, 13:42
«Хапоэль Тель-Авив» может присоединиться к Единой лиге ВТБ (Israel Hayom)
14сегодня, 13:30
Единая лига ВТБ. Финал. «Зенит» проведет второй домашний матч с ЦСКА
13сегодня, 13:06
Ко всем новостям
Последние новости
Найджел Уильямс-Госс: «Усугубил травму в «Финале четырех». На восстановление нужно три недели»
37 минут назад
Хавьер Паскуаль: «Очень важно выиграть второй матч – нередко именно он становится решающим»
сегодня, 14:24
Ксавьер Мун: «Надеюсь, через полгода смогу вернуться на площадку без ограничений»
1сегодня, 14:22
Найджел Уильямс-Госс выбыл до конца сезона из-за травмы
сегодня, 13:13
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Дубай» примет «Партизан», «Црвена Звезда» встретится с «Будучностью»
4сегодня, 12:02
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Элан Шалон» примет «Виллербан», «Дижон» – «Париж»
сегодня, 12:02
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Тофаш» примет «Бахчешехир», «Фенербахче» – «Тюрк Телеком»
2сегодня, 12:02
Джордан Отт из «Кливленда» присоединится к тренерскому штабу Луки Банки в сборной Латвии
сегодня, 11:53
Алекс Хэмилтон покинул «Пари НН» по истечении контракта
сегодня, 11:06Фото
ACB. «Жирона» примет «Форсу Льейду»
сегодня, 10:46