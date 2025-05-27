Болельщик «Индианы» нанес ножевые ранения двум болельщикам «Нью-Йорка» во время 2-го матча

Между болельщиками «Индианы» и «Нью-Йорка» произошла драка в баре.

Жителю Кармела, штат Индиана, Джарретту Фанке предъявлены обвинения после того, как он нанес ножевые ранения двум болельщикам «Никс» в пивном баре во время второго матча финала Восточной конференции НБА .

Сотрудники полицейского управления Кармела были вызваны в бар вечером 23 мая в связи с сообщением о драке. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они обнаружили двух человек с ранениями. У одного из них была ножевая рана в спину, у другого – рваная рана в голени.

По словам пострадавших, Фанке подошел к ним в баре и сбил кепку «Никс» с одного из них на землю. Затем они вышли на улицу, где словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой Фанке ударил ножом обоих соперников.

Фанке рассказал полиции, что болельщики «Никс» устроили перепалку, а один из них повалил его на землю и начал бить по лицу, после чего Фанке достал складной нож в целях самообороны.

По словам свидетелей, именно Фанке был «главным агрессором в этом инциденте».

«Индиана » выигрывает у «Нью-Йорка » в финальной серии Восточной конференции со счетом 2-1.