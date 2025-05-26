Маркус Моррис о финалах конференций НБА: «Может произойти все, что угодно. Ни одна из оставшихся команд не является великой»

Братья Моррисы сошлись в оценке финалистов конференций.

«Индиана » – хорошая команда, они отлично укомплектованы. Но великая команда закрывает матч, в котором ведет на 20 очков.

Ни одна из оставшихся команд не является великой. Может произойти все, что угодно.

Даже «Оклахома». Отличная команда на бумаге. Система, защита. Но уровень величия – это «Голден Стэйт», «Бостон». Коллективы, которые проверены временем и забирались на вершину.

У «Никс» все еще неплохие шансы. У них результат 6-1 в гостях, они знают, как побеждать на выезде. Это была не самая красивая победа, они крупно уступали, понадобилось 20 очков разницы, чтобы они проснулись. Но у них отличные шансы на победу в серии», – заключил Маркус Моррис .

«Согласен, что великих команд в финалах конференций нет. «Оклахома» – отличная защитная команда.

Но думаю, что «Индиана» возьмет серию. Даже в последней игре они вели почти весь матч. Предпочитаю их. Но произойти может все, что угодно», – рассудил Маркифф Моррис .