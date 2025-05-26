Решение об участии Аарона Несмита в 4-м матче с «Никс» будет принято перед игрой

Аарон Несмит может пропустить следующий матч.

Форвард «Индианы» подвернул голеностоп в 3-й четверти проигранной домашней встречи с «Нью-Йорком », но доиграл до конца.

Главный тренер Рик Карлайл сообщил, что баскетболист, предсказуемо, испытывает болевые ощущения на следующий день. Его статус, скорее всего, будет – «под вопросом».

Окончательное решение об участии форварда в следущей игре будет принято прямо перед ней.

«Пэйсерс» предстоит вторая домашняя встреча финала Восточной конференции при счете 2-1 в их пользу.