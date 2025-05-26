Решение об участии Аарона Несмита в 4-м матче с «Никс» будет принято перед игрой
Аарон Несмит может пропустить следующий матч.
Форвард «Индианы» подвернул голеностоп в 3-й четверти проигранной домашней встречи с «Нью-Йорком», но доиграл до конца.
Главный тренер Рик Карлайл сообщил, что баскетболист, предсказуемо, испытывает болевые ощущения на следующий день. Его статус, скорее всего, будет – «под вопросом».
Окончательное решение об участии форварда в следущей игре будет принято прямо перед ней.
«Пэйсерс» предстоит вторая домашняя встреча финала Восточной конференции при счете 2-1 в их пользу.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2323 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Тима Бонтемпса
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