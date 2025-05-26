Стивен Эй Смит: «Отдаю должное Тому Тибодо, который не стал соответствовать нашим представлениям о нем»

Стивен Эй Смит похвалил «Нью-Йорк».

Команда одержала первую победу в серии в гостях (106:100), уступая на 20 очков по ходу встречи.

«Считаю эту победу камбэком «Никс», а не провалом «Индианы». У гостей ничего не получалось со старта, они проигрывали на 20 очков. Не могли сыграться. Огромный вклад в победу внесли несколько людей.

Карл-Энтони Таунс показал, на что способен, когда это было нужно, набрав 20 очков в 4-й четверти. Он был феноменален. При этом Джейлен Брансон часть этого времени просидел на скамейке, получив 4 фола уже в 1-й половине матча.

Макбрайд смог заменить Брансона. Митчелл Робинсон заставил считаться с собой.

Но главное, отдаю должное Тому Тибодо , который не стал соответствовать нашим представлениям о нем. Он задействовал 9 игроков и грамотно использовал свою скамейку. Сделал то, что свойственно тренерам типа Тайрона Лю и Эрика Споэльстры . Ответил на вызов его способностям.

Так что эта победа на счету «Нью-Йорка», а не результат провала «Индианы», на которую повлияла травма Несмита», – заключил ведущий ESPN.