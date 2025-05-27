Брайан Уиндхорст: «На протяжении всего сезона слушал, как люди в НБА высказывали неуважение к «Оклахоме»
Брайан Уиндхорст рассказал, что многие в НБА не верили в «Оклахому».
«На протяжении всего сезона я слушал, как люди в НБА высказывали неуважение к «Оклахоме» и говорили, что не верят в эту команду.
Я не знаю, как можно после этих последних двух недель не понимать, что эта команда будет представлять собой серьезную проблему в будущем», – сказал инсайдер ESPN.
«Оклахома» выигрывает у «Миннесоты» в финальной серии Западной конференции со счетом 3-1.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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