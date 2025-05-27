Болельщики «Оклахомы» встретили команду в аэропорту, несмотря на дождливую погоду
Дождь не остановил болельщиков «Тандер», встречавших команду в аэропорту.
Несмотря на дождливую погоду, болельщики «Оклахомы» приветствовали свою команду, вернувшуюся домой рано утром в понедельник после победы над «Миннесотой» в четвертом матче (128:126, 3-1).
«Оклахома» находится в одной победе от своего первого выхода в финал НБА с 2012 года.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1146 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Источник: аккаунт «Оклахомы» в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости