Болельщики «Оклахомы» встретили команду в аэропорту, несмотря на дождливую погоду

Дождь не остановил болельщиков «Тандер», встречавших команду в аэропорту.

Несмотря на дождливую погоду, болельщики «Оклахомы» приветствовали свою команду, вернувшуюся домой рано утром в понедельник после победы над «Миннесотой» в четвертом матче (128:126, 3-1).

«Оклахома» находится в одной победе от своего первого выхода в финал НБА с 2012 года.