Финансист из университета Индианы: «Кейтлин Кларк может принести лиге более миллиарда долларов в 2025 году»

Райан Брюэр оценил вклад Кейтлин Кларк в рост женской НБА.

«Если напрямую смотреть на нынешние тенденции и на полный сезон с 22 играми и небольшой инфляцией, мы получим цифру в 875 миллионов долларов. Но я легко вижу механизмы, по которым ее экономический вклад превысит сумму в 1 миллиард.

К февралю этого года влияние Кларк на результаты лиги уже смотрелось нереальным. Теперь ее стоимость уже довольно трудно прогнозировать.

У нее есть соперницы в лиге, но именно Кларк пролила свет на женский баскетбол. Именно она приносит лиге новые демографические сегменты, позволяет диверсифицировать базу болельщиков и увеличить интерес спонсоров», – заявил профессор из университета Индианы.

Уже предсезонный матч Кларк против сборной Бразилии собрал 1,3 миллиона зрителей на канале ESPN. Игра против «Чикаго» стала самой рейтинговой для регулярных сезонов за 25 лет (2,7 миллиона).

Стоимость «Индианы Фивер» за год выросла по оценкам с 90 миллионов долларов до 340. Брюэр оценивает приблизительный положительный экономический эффект для Индианаполиса в ближайшее время на уровне 41 миллиона.