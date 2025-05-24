Кейтлин Кларк потеряла мяч в решающей атаке матча против «Нью-Йорка»
«Индиана» уступила «Нью-Йорку» в матче женской НБА.
У звезды «Индианы» Кейтлин Кларк была возможность вырвать победу на последних секундах встречи, но Наташа Кларк выбила мяч из ее рук, не позволив совершить решающий бросок из-за дуги.
Судьи не зафиксировали фол, несмотря на недовольство Кларк и ее партнеров по команде.
«Индиана» уступила действующему чемпиону «Нью-Йорку» на своей площадке со счетом 88:90.
Кто станет чемпионом НБА?7305 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Awful Announcing в соцсети X
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