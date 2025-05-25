Женская команда «Индианы» популярнее, чем «Пэйсерс»

Кейтлин Кларк изменила женскую НБА за один сезон.

Команда Кларк «Индиана Фивер» популярнее, чем их соседи «Индиана Пэйсерс», играющие в финале Востока.

В прошлом сезоне «Фивер» в среднем собирали 17 036 зрителей, это немного выше, чем у «Пэйсерс» в сезоне-2024/25 (16 718).

По данным TickPick, средняя цена билетов на матчи «Фивер» перед сезоном 2025 года составила 149 долларов. Это дороже, чем средняя цена билетов на матчи регулярного сезона «Пэйсерс» (72 доллара) и даже их матчи в первых двух раундах плей-офф (131 доллар).

Телевизионные рейтинги также сопоставимы: в этом году 9 матчей «Пэйсерс» на ESPN и TNT в среднем смотрели 1,08 млн зрителей, тогда как «Фивер» в прошлом сезоне превзошли этот показатель (у них было 18 матчей).

Первый матч «Фивер» в новом сезоне против «Скай» собрал 2,7 млн зрителей на ABC, это самая популярная игра в истории женской НБА на платформах ESPN. Она собрала больше, чем любая игра регулярного сезона «Пэйсерс» в этом году.