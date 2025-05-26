Кейтлин Кларк пропустит минимум 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса

Кейтлин Кларк получила травму.

Защитник «Фивер» выбыла минимум на 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса.

«Индиана » пока идет 7-й с результатом 2-2. Кларк набирает 19 очков, 6 подборов, 9,3 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот при 5 потерях в среднем.