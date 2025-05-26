Кейтлин Кларк пропустит минимум 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса
Кейтлин Кларк получила травму.
Защитник «Фивер» выбыла минимум на 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса.
«Индиана» пока идет 7-й с результатом 2-2. Кларк набирает 19 очков, 6 подборов, 9,3 передачи, 1,3 перехвата и 1 блок-шот при 5 потерях в среднем.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2322 голоса
У "Оклахомы"
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У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Индианы Фивер»
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