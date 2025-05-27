Пол Джордж: «Не думаю, что Яннис Адетокумбо хочет уйти из «Милуоки»
Пол Джордж считает, что Яннис Адетокумбо хочет провести в «Милуоки» всю карьеру.
«Я думаю, что Яннис Адетокумбо – приверженец ушедшей эпохи и хочет провести в «Милуоки» всю карьеру. Я не вижу, чтобы он хотел уйти.
Я не вижу такого желания у иностранных игроков. Они в большинстве случаев остаются там, где их задрафтовали. Они приезжают в Америку из другой части мира, с ними обращаются как с королевской особой и все такое. Это забота о семье. Это дом. Он выиграл чемпионат с этой командой. Так что, я думаю, дело в наследии. Не думаю, что он хочет уходить оттуда», – сказал форвард «Филадельфии».
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Источник: YouTube-канал Podcast P with Paul George
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