Пол Джордж: «Не думаю, что Яннис Адетокумбо хочет уйти из «Милуоки»

Пол Джордж считает, что Яннис Адетокумбо хочет провести в «Милуоки» всю карьеру.

«Я думаю, что Яннис Адетокумбо – приверженец ушедшей эпохи и хочет провести в «Милуоки » всю карьеру. Я не вижу, чтобы он хотел уйти.

Я не вижу такого желания у иностранных игроков. Они в большинстве случаев остаются там, где их задрафтовали. Они приезжают в Америку из другой части мира, с ними обращаются как с королевской особой и все такое. Это забота о семье. Это дом. Он выиграл чемпионат с этой командой. Так что, я думаю, дело в наследии. Не думаю, что он хочет уходить оттуда», – сказал форвард «Филадельфии».