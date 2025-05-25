Яннис Адетокумбо проиграл 100000 долларов блогеру в бросковом состязании Мистера Биста

Форвард «Милуоки» уступил непрофессионалу.

По заданию конкурса Адетокумбо и Тристан Джесс, стритболист, должны были попасть из-под кольца, с линии штрафного, из-за дуги и с центра площадки

Пока чемпион НБА мучался со штрафным, Джесс с первого раза реализовал 3 типа броска из 4. Попасть с центра площадки ему удалось со второй попытки.

«Не могу поверить. Я так зол сейчас. Чувак, я так зол! Да ладно! Этот парень уедет из Милуоки со 100 штуками в кармане! Вау!» – сказал Адетокумбо, ударив от досады мячом в пол.