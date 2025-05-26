Отцу Тайриза Халибертона будет разрешено посещение домашних матчей «Индианы»

Джон Халибертон попадет на 4-й матч финала Востока.

Отцу Тайриза Халибертона разрешили присутствовать на домашних матчах «Индианы» со следующей игры. «Пэйсерс» примут «Никс» при счете 2-1 в серии финала Востока.

Решение распространяется только на домашние встречи «Индианы».

Джон Халибертон пропустил 8 матчей после инцидента с Яннисом Адетокумбо.