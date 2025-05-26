Отцу Тайриза Халибертона будет разрешено посещение домашних матчей «Индианы»
Джон Халибертон попадет на 4-й матч финала Востока.
Отцу Тайриза Халибертона разрешили присутствовать на домашних матчах «Индианы» со следующей игры. «Пэйсерс» примут «Никс» при счете 2-1 в серии финала Востока.
Решение распространяется только на домашние встречи «Индианы».
Джон Халибертон пропустил 8 матчей после инцидента с Яннисом Адетокумбо.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2322 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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