Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Если уж Йокич злился, то сразу было понятно – мы облажались»

Защитник «Орландо» рассказал о лидерских качествах сербского центрового.

Колдуэлл-Поуп и Никола Йокич вместе выступали за «Денвер » на протяжении двух сезонов и стали чемпионами НБА в 2023 году.

«Йокич был убедителен, когда говорил. Но он почти не разговаривал… Когда он злился, то не переходил на другой язык, а пытался объяснить все на английском, чтобы донести свою мысль. И если уж он злился, то сразу было понятно – мы облажались.

Йокич – это тот человек, который мало говорит, но ведет за собой своим примером. К тому же, я уже выигрывал чемпионат, плюс у нас были Деандре Джордан, Джефф Грин и Иш Смит – ветераны, которые могли поговорить и направить, быть открытыми с парнями. И я думаю, такое положение дел в команде сыграло важную роль», – сказал Колдуэлл-Поуп .