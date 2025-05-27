Кентавиус Колдуэлл-Поуп: «Если уж Йокич злился, то сразу было понятно – мы облажались»
Защитник «Орландо» рассказал о лидерских качествах сербского центрового.
Колдуэлл-Поуп и Никола Йокич вместе выступали за «Денвер» на протяжении двух сезонов и стали чемпионами НБА в 2023 году.
«Йокич был убедителен, когда говорил. Но он почти не разговаривал… Когда он злился, то не переходил на другой язык, а пытался объяснить все на английском, чтобы донести свою мысль. И если уж он злился, то сразу было понятно – мы облажались.
Йокич – это тот человек, который мало говорит, но ведет за собой своим примером. К тому же, я уже выигрывал чемпионат, плюс у нас были Деандре Джордан, Джефф Грин и Иш Смит – ветераны, которые могли поговорить и направить, быть открытыми с парнями. И я думаю, такое положение дел в команде сыграло важную роль», – сказал Колдуэлл-Поуп.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2333 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Дуайта Ховарда
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