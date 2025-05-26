Небойша Чович ожидает «оптимальный» состав сборной Сербии на Евробаскете-2025

Чович рассчитывает на участие всех сильнейших игроков.

«Я ожидаю, что мы соберем оптимальный состав. Думаю, постоянные вопросы об участии Йокича могут создать нездоровую атмосферу. Мы все работаем над тем, чтобы команда была готова в полном составе.

У звезд НБА , таких как Никола Йокич и Богдан Богданович , теперь есть три месяца отдыха после тяжелого и насыщенного сезона», – сказал президент баскетбольной федерации Сербии.

«Денвер » Николы Йокича выбил «Клипперс » Богдана Богдановича на стадии первого раунда плей-офф (4-3), а затем вылетел сам, уступив «Оклахоме» (3-4).

Чемпионат Европы по баскетболу 2025 года пройдет с 27 августа по 14 сентября в Польше, Финляндии, Латвии и Кипре.