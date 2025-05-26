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Марк Дэйгнолт: «Мы дошли до края в предыдущей серии и стали лучше. Нас ждет такой же вызов»

Марк Дэйгнолт описал настрой на 4-й матч серии с «Миннесотой».

«Оклахома» крупно проиграла в первой встрече в гостях (101:143).

«Парни отлично выглядят во время подготовки. Они всегда на уровне. Мы не поддались эмоциям от неудачного результата предыдущего матча. «Миннесота» переиграла нас по всем статьям и заслужила эту победу.

В предыдущей серии (с «Денвером») мы дошли до края и стали лучше благодаря этому. Нас снова ждет такой же вызов. Ничего не гарантировано, мы пропустили удар, ощутили вкус крови во рту и должны вынести необходимые уроки перед 4-м матчем.

Мы постараемся найти возможности для улучшения шансов на победу в нашей ротации и во всех ее компонентах. 4-я игра пока еще является чистым холстом, который только предстоит заполнить собственным содержимым. Мы попытаемся выглядеть в ней лучшей командой», – заключил главный тренер «Тандер».

У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2316 голосов
У "Оклахомы"Марк Дэйгнолт
У "Миннесоты"Крис Финч
У "Никс"Том Тибодо
У "Индианы"Рик Карлайл
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
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