Шэй Гилджес-Александер: «Весь зал против тебя: скандируют, кричат всякое. Мне это правда нравится»

Лидер «Оклахомы» получает удовольствие от гостевых игр.

«Это очень круто. Может, не круче, чем дома, но точно где-то на том же уровне. Весь зал против тебя – скандируют, кричат всякое, а твоя задача – просто выйти, играть в баскетбол и по сути заставить их замолчать. Это определенно добавляет игре остроты. Мне это правда нравится», – сказал Гилджес-Александер .

На домашних матчах болельщики «Миннесоты» скандируют «торговец штрафными» в адрес звезды «Тандер».

В двух прошедших выездных играх против «Вулвс» Гилджес-Александер набирал в среднем 27 очков, 5,5 подбора и 8 передач.