Шэй Гилджес-Александер: «Весь зал против тебя: скандируют, кричат всякое. Мне это правда нравится»
Лидер «Оклахомы» получает удовольствие от гостевых игр.
«Это очень круто. Может, не круче, чем дома, но точно где-то на том же уровне. Весь зал против тебя – скандируют, кричат всякое, а твоя задача – просто выйти, играть в баскетбол и по сути заставить их замолчать. Это определенно добавляет игре остроты. Мне это правда нравится», – сказал Гилджес-Александер.
На домашних матчах болельщики «Миннесоты» скандируют «торговец штрафными» в адрес звезды «Тандер».
В двух прошедших выездных играх против «Вулвс» Гилджес-Александер набирал в среднем 27 очков, 5,5 подбора и 8 передач.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2324 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости