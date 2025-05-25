«Торговец штрафными!» Болельщики «Миннесоты» скандировали кричалку в адрес Шэя Гилджес-Александера

Гостевая арена встретила лидера «Тандер» криками с его новым прозвищем.

В проигранном третьем матче серии против «Тимбервулвс» (101:143) Гилджес-Александер вставал на линию 4 раза. Всего за серию защитник «Оклахомы» исполнил 33 штрафных, реализовав 28 из них.