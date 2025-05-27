Гилджес-Александер отдал передачу между ног соперника в падении под ключевой трехочковый Джейлена Уильямса

«Оклахома» выиграла 4-й матч в серии с «Миннесотой» – 128:126.

За 3 минуты до сирены игроки «Тандер» оторвались на 7 очков после того, как Шэй Гилджес-Александер едва не потерял мяч, но в падении отбросил мяч на периметр между ног соперника. Джейлен Уильямс был точен с дуги – 116:109.

После этого «волкам» уже не удалось сравнять счет.