Гилджес-Александер отдал передачу между ног соперника в падении под ключевой трехочковый Джейлена Уильямса
«Оклахома» выиграла 4-й матч в серии с «Миннесотой» – 128:126.
За 3 минуты до сирены игроки «Тандер» оторвались на 7 очков после того, как Шэй Гилджес-Александер едва не потерял мяч, но в падении отбросил мяч на периметр между ног соперника. Джейлен Уильямс был точен с дуги – 116:109.
После этого «волкам» уже не удалось сравнять счет.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
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