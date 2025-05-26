Майк Прада: «Миннесота» стала намеренно давать пространство Гилджес-Александеру и Уильямсу при проходах»

Журналист The Athletic выделил перестановки «волков» в 3-м матче серии.

«Часто кажется, что ключевые перестановки в плей-офф должны быть масштабными: смена матчапа в защите, перестановки в стартовой пятерке или новые схемы при розыгрыше пик-н-ролла. Но, как показал 3-й матч «Миннесоты», самые эффективные корректировки обычно тоньше – и носят гораздо более точечный характер.

В атаке Энтони Эдвардс стал использовать немного другие углы при выходе с пик-н-ролллов. Вместо прямолинейного рывка к кольцу, как во 2-й игре, он делал шаг вбок или даже назад, чтобы гарантированно «посадить» своего опекуна на заслон и выиграть лишнюю долю секунды для чтения защиты «Оклахомы». Начиная движение в сторону и затем резко меняя направление, он не только дезориентировал защитников, но и создавал себе пространство для своих теперь уже элитных трехочковых сходу.

В защите «волки» поступили вопреки ожиданиям многих экспертов – они стали давать Шэю Гилджес-Александеру и Джейлену Уильямсу больше свободы при проходах. В первых двух матчах чрезмерно плотная опека позволяла «Тандер» нивелировать преимущество «Миннесоты» в габаритах и (как вы уже слышали) зарабатывать кучу штрафных. В 3-й игре Джейден Макдэниелс намеренно отступал на пару футов от ШГА, чтобы гасить его мощные рывки. «Большие» «волков» (особенно Руди Гобер) сначала оставались глубоко, но затем смещались вперед, когда Гилджес-Александер или Уильямс набирали скорость. Это лишало звезд «Оклахомы» возможности инициировать контакт, на котором они зарабатывали очки в первых двух играх.

Теперь «Тандер» предстоит найти способ отнимать пространство у Эдвардса в защите – и активнее врываться в пространство защитников «Миннесоты» в атаке», – написал Прада.