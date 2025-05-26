Карл-Энтони Таунс: «Просто хотел помочь нашей команде»

Форвард «Никс» стал главным героем 3-го матча серии с «Индианой».

Таунс набрал 20 из своих 24 очков в четвертой четверти и помог «Нью-Йорку » отыграть 20-очковое отставание – 106:100.

«Сегодня в четвертой четверти у меня был шанс сделать то, что я умею – и я сделал все, чтобы использовать эту возможность. Я просто хотел помочь нашей команде, дать ей шанс на победу, так что рад, что у меня это получилось.

Я увидел у нас характер и сплоченность. Эта команда особенная. И наша раздевалка особенная. Такая бойцовская жилка у нас есть только благодаря характеру и готовности каждого в этой раздевалке жертвовать собой», – заявил Таунс .