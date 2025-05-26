Карл-Энтони Таунс: «Просто хотел помочь нашей команде»
Форвард «Никс» стал главным героем 3-го матча серии с «Индианой».
Таунс набрал 20 из своих 24 очков в четвертой четверти и помог «Нью-Йорку» отыграть 20-очковое отставание – 106:100.
«Сегодня в четвертой четверти у меня был шанс сделать то, что я умею – и я сделал все, чтобы использовать эту возможность. Я просто хотел помочь нашей команде, дать ей шанс на победу, так что рад, что у меня это получилось.
Я увидел у нас характер и сплоченность. Эта команда особенная. И наша раздевалка особенная. Такая бойцовская жилка у нас есть только благодаря характеру и готовности каждого в этой раздевалке жертвовать собой», – заявил Таунс.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?810 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
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